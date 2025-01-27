МЧС предупредило о сильных снегопадах 28 января в Свердловской области

В Свердловской области 28 января ожидаются сильные снегопады, что может привести к ухудшению дорожной ситуации, предупредили в региональном МЧС. Жителей просят быть внимательными и соблюдать меры предосторожности.

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Водителям рекомендовано строго следовать скоростному режиму и выдерживать безопасную дистанцию между автомобилями. Также спасатели советуют избегать резких маневров, ограничивать дальние поездки и в случае попадания в снегопад перестраиваться в правый ряд, включать аварийные огни и ждать улучшения условий.

Пешеходам рекомендуется быть осторожными при передвижении, чтобы избежать падений. Необходимо обходить шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей, а также обращать внимание на оборванные провода, разбитые стекла и другие потенциальные опасности.

Напомним, на этой неделе в Свердловской области ожидается теплая погода, но в ее второй половине возможны кратковременные похолодания. В Екатеринбурге во вторник ночью ожидается -6°, днем -1°.

Ирина Пичурина