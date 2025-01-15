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Ростовская компания хочет лишить доходный дом Чернова статуса памятника культуры

Ростовский областной суд рассмотрит иск компании ООО «Новотекс» о признании не действующим постановление Комитета по охране объектов культурного наследия Ростовской области о наделении доходного дома Чернова статусом объекта культурного наследия (ОКН). Об этом сообщает пресс-служба Ростовского областного суда.

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

В августе 2024 года Комитет по охране объектов культурного наследия региона включил Доходный дом Н.К. Чернова в единый государственный реестр объектов культурного наследия регионального значения. Здание находится на пр. Буденновский, 17. В нем располагается Управление по строительству оросительных систем «Ростовдонводстрой».

Статус ОКН запретил капитальное строительство, увеличение объемно-пространственных характеристик и проведение земляных, строительных, мелиоративных и других работ.

Согласно данным сервиса «Руспрофиль», ООО «Новотекс» зарегистрировано в Ростове в 2013 году. Компания занимается

покупкой, продажей и сдачей в аренду собственного недвижимого имущества. Учредителями являются Ирина Сергеева (39%), Григорий Зотов (3950 и Дмитрий Бухаров (22%). По итогам 2023 года чистая прибыль компании составила 22 млн руб.

Ева Китаева

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