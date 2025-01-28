БГМУ передадут три противотуберкулезных санатория

Три федеральных противотуберкулезных санатория, расположенные в Альшеевском и Белебеевском районах, будут переданы Башкирскому государственному медицинскому университету (БГМУ). Об этом сообщил ректор вуза Валентин Павлов на еженедельном оперативном совещании под руководством главы республики Радия Хабирова.

На совещании также обсудили достижения БГМУ и планы по его дальнейшей модернизации. Валентин Павлов отметил, что ежегодно на проекты развития материальной базы вуза выделяется более 1 млрд руб. В 2024 году был открыт второй учебный корпус Медицинского колледжа БГМУ в северной части Уфы. В этом году планируется завершить реконструкцию центрального кампуса и кампуса в уфимском Затоне.

Олег Вахитов