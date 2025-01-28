Подъезды к Лодейному Полю передали из федеральной в региональную собственность

ФКУ Упрдор «Северо-Запад» завершило передачу двух участков федеральной дороги Р-21 «Кола» Санкт-Петербург — Петрозаводск — Мурманск — Печенга — граница с Королевством Норвегия» в Ленинградской области из федеральной собственности в региональную.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ Фото: Александр Чиженок, Коммерсантъ

Речь идет о подъездах к городу Лодейное Поле №1 и №2 общей протяженностью 12,207 км. Оба участка с 21 и 22 января находятся в собственности Ленинградской области. Причину смены собственника в ведомстве не назвали.

При этом обход города Лодейное Поле, входящий в состав федеральной трассы Р-21, остается на балансе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», уточняется в документах.

Ранее «Ъ-СПб» писал о грядущей реформе в дорожной отрасли Ленобласти. В ближайшее время все дорожно-строительные управления планируется объединить в одно юрлицо — они войдут в состав Ленавтодора. Последний, в свою очередь, преобразуют в государственное бюджетное учреждение.

Александра Тен