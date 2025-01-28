Fox News: на границе США и Мексики произошла перестрелка

В штате Техас на границе США и Мексики произошла перестрелка, пишет Fox News. По информации телеканала, группа нелегальных мигрантов пыталась переплыть пограничную реку, но была остановлена сотрудниками пограничного патруля США, которые открыли огонь. Мигрантам не удалось пересечь границу, в результате инцидента никто не пострадал.

Перестрелка произошла рядом с островом Фронтон, расположенным на реке Рио-Гранде, которая разделяет границу между США и Мексикой. Fox News отмечает, что остров Фронтон также известен как «остров Картеля» из-за высокой преступной активности. В публикации телеканала указывается, что мигранты, пытавшиеся пересечь границу, могли быть членами наркокартеля.

21 января избранный президент США Дональд Трамп ввел общенациональный режим чрезвычайной ситуации из-за кризиса на южной границе Штатов. 23 января господин Трамп подписал указ о приостановке въезда нелегальных мигрантов через южную границу и их высылке. Минобороны США сообщило об отправке 1,5 тыс. военнослужащих для помощи в обеспечении безопасности на границе с Мексикой.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ» «Мигранты в обмен на пошлины».