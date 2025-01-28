Результат
Теннис
Рейтинг ATP
1 (1). Янник Синнер (Италия) — 11 830 очков. 2 (2). Александр Зверев (Германия) — 8135. 3 (3). Карлос Алькарас (Испания) — 7010. 4 (4). Тейлор Фриц (США) — 5050. 5 (6). Каспер Рууд (Норвегия) — 4160. 6 (7). Новак Джокович (Сербия) — 3900. 7 (5). Даниил Медведев (Россия) — 3780. 8 (8). Алекс де Минаур (Австралия) — 3735. 9 (11). Томми Пол (США) — 3495. 10 (9). Андрей Рублев (Россия) — 3130. 11 (10). Григор Димитров (Болгария) — 3110. 12 (13). Хольгер Руне (Дания) — 3060. 13 (12). Стефанос Циципас (Греция) — 3005. 14 (20). Бен Шелтон (США) — 2980. 15 (14). Юго Эмбер (Франция) — 2865. 16 (18). Джек Дрейпер (Великобритания) — 2680. 17 (15). Лоренцо Музетти (Италия) — 2650. 18 (16). Фрэнсис Тиафо (США) — 2560. 19 (21). Артюр Фис (Франция) — 2330. 20 (19). Карен Хачанов — 2310… 68 (63). Роман Сафиуллин (оба — Россия) — 823.
Рейтинг WTA
1 (1). Арина Соболенко (Белоруссия) — 8956 очков. 2 (2). Ига Швёнтек (Польша) — 8770. 3 (3). Кори Гауфф (США) — 6538. 4 (4). Джасмин Паолини (Италия) — 5289. 5 (7). Елена Рыбакина (Казахстан) — 4893. 6 (6). Джессика Пегула — 4861. 7 (14). Мэдисон Кис (обе — США) — 4680. 8 (5) Чжэн Циньвэнь (Китай) — 4095. 9 (8). Эмма Наварро (США) — 3709. 10 (12). Паула Бадоса (Испания) — 3608. 11 (10). Дарья Касаткина (Россия) — 3321. 12 (11). Даниэль Коллинз (США) — 3207. 13 (13). Диана Шнайдер (Россия) — 3015. 14 (9). Барбора Крейчикова (Чехия) — 2783. 15 (15). Мирра Андреева (Россия) — 2665. 16 (17). Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) — 2554. 17 (19). Донна Векич (Хорватия) — 2458. 18 (16). Анна Калинская (Россия) — 2207. 19 (20). Каролина Мухова (Чехия) — 2149. 20 (23). Юлия Путинцева (Казахстан) — 2137. 21 (21). Людмила Самсонова — 2130… 23 (32). Анастасия Павлюченкова — 2035... 30 (31). Екатерина Александрова — 1713… 33 (36). Анастасия Потапова — 1494... 51 (75). Вероника Кудерметова — 1118… 58 (57). Полина Кудерметова — 1046… 68 (62). Камилла Рахимова — 927…75 (86). Эрика Андреева — 888… 83 (73). Анна Блинкова (все — Россия) — 838.
В скобках — позиция в предыдущей версии рейтинга.