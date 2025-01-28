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Коммерсантъ FM
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Чудеса на поле боя

Хотя, по словам участников Рождественских чтений, священников на СВО не хватает, чудеса на поле боя происходят постоянно. «На войне атеистов нет»,— уверяли участники сессии с одноименным названием, предваряя выступления «про Божий промысел на войне». «Там, где тяжело: льется кровь, постоянное горе утраты — Господь ближе, чем в обычной жизни»,— заметил первый зампред Синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами протоиерей Константин Татаринцев. Но предостерег: «Чудеса бывают и ложными, и их надо уметь отличать, чтобы не поклоняться чему-то не тому». Примеров ложных чудес он не привел, но о реальных показали небольшой фильм. Свидетели рассказывали многочисленные истории, как выжили в зоне СВО благодаря тому, к примеру, что пуля попала в их нательный крестик или осталась в паспорте, в обложке которого была спрятана иконка. К одному из персонажей фильма с иконой в руках окружающие обращаются «Черт». Черт спас икону из храма во время атаки ВСУ. «А икона спасла меня — кассетные снаряды со всех сторон — и в меня не попало. А не забрать я ее не мог — образ под мышку и бежать. Такой вот Черт». Затем бойцы батальона «Скиф» рассказывали о прямом попадании в блиндаж: никто не погиб, лишь увидели свечение, которое «как будто создало защитный кокон». «Только икона пропала, Святого Варфоломея, ничего от нее не осталось, тогда-то мы и поняли, что это за свечение было»,— рассказывал один из бывших в том блиндаже военных.

Самым «материальным» чудом на чтениях была представлена мироточивая икона Богородицы «Умягчение злых сердец». Ее «хранитель — ветеран силовых структур» Сергей Фомин (в его доме в 1998 году образ замироточил) рассказывал, что икона была в ДНР, ЛНР, Запорожской области, а у Антоновского моста в Херсоне «поменяла и даже спасла жизни многих бойцов». Хранитель иконы вспоминал, как дважды ее брал с собой Дмитрий Медведев — когда, будучи главой государства, встречался с президентом США Бараком Обамой: «В 2010 году подписали соглашения, о которых никто думать не мог, что такое возможно (речь о Договоре о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений, СНВ-III.— “Ъ”) — и тогда это, несомненно, было связано с иконой».

«Основа всякого чуда — наша религия»,— подвел итог архиепископ Махачкалинский и Грозненский Варлаам. «Люди, далекие от веры, находят ее в себе и начинают верить искренне, находят свой путь к Богу — благодаря таким тяжелым обстоятельствам. Это все — настоящее чудо»,— заключил архиепископ.

Полина Ячменникова

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