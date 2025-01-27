ЕС ввел санкции против трех «офицеров ГРУ» за кибератаки

Совет Европейского союза (ЕС) ввел санкции против трех граждан России: 28-летнего Николая Корчагина, 28-летнего Виталия Шевченко и 45-летнего Юрия Денисова. Их посчитали виновными в серии кибератак, совершенных против Эстонии в 2020 году. В публикации утверждается, что они офицеры ГРУ.

«Кибератаки предоставили злоумышленникам несанкционированный доступ к секретной информации и конфиденциальным данным, хранящимся в нескольких правительственных министерствах»,— сообщила пресс-служба совета. Атаки привели к краже тысяч конфиденциальных документов Министерства экономики и коммуникаций, Министерства социальных дел и Министерства иностранных дел Эстонии, считают в ведомстве.

Структура ЕС, которая отвечает за введение ограничительных мер за кибератаки, была создана в 2019 году. За это время под санкции за вредоносную кибердеятельность попали 17 лиц и 4 организации. В мае 2024 года ЕС и НАТО обвинили Россию в кибератаках против Германии и Чехии.