Мосбиржа остановит торги АДР ЦИАН

Московская биржа (MOEX: MOEX) с 28 января ограничит коды расчетов по американским депозитарным распискам (АДР) Cian Plk, 8 февраля торги будут остановлены. Ранее компания ЦИАН сообщила, что кипрская Cian Plc подала заявление о делистинге в рамках корпреструктуризации.

В сообщении Мосбиржи указано, что с 28 января по 6 февраля допустимыми останутся коды расчетов, которые предусматривают исполнение сделок не позднее 6 февраля. 7 февраля допустимыми кодами расчетов будут T0 и Z0. С 8 февраля допустимых кодов расчета нет.

В 2024 году сервис ЦИАН начал реструктуризацию. Зарегистрированная на Сейшелах Cian Technology Ltd стала владельцем 69,94% кипрской Cian Plc. Cian Technology Ltd стала новой холдинговой компанией, провела редомициляцию в САР Калининградской области и продолжила работу как МКАО ЦИАН. Сегодня, 27 января, кипрская Cian Plc подала заявление о делистинге своих АДР c Московской биржи.