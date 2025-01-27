Перевод с греческого

У металлургического АО «Нытва» появился новый мажоритарный акционер. Согласно опубликованным обществом документам, неназванной российской компании принадлежит 68,44% от общего количества ценных бумаг. Ранее аналогичный пакет принадлежал трем кипрским компаниям. Домен электронной почты мажоритария в прошлом году был зарегистрирован на ООО «Энгельсский трубопрокатный завод», которым владели юрлица, близкие к «Мечелу». Еще 25% принадлежит ООО «РТ-Капитал» (входит в «Рос­тех»). Собеседники, близкие к обществу, пояснили, что в ООО рассматривают различные варианты распоряжения акциями. По словам экспертов, многие компании выводят акции с баланса компаний из недружественных стран, чтобы избежать проблем, связанных с хозяйственной деятельностью.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ Фото: Андрей Коршунов, Коммерсантъ

Обязательное предложение о выкупе ценных эмиссионных бумаг АО «Нытва» было размещено на сайте общества в конце прошлого года в отношении 431,3 тыс. акций компании. Данные совладельца предприятия, который выступил с таким предложением, не раскрываются. Известно лишь, что сейчас он является мажоритарным владельцем АО «Нытва» и контролирует 68,44% акций компании. Рыночная цена одной акции на основании отчета оценщика — 123,2 руб. Общая стоимость пакета, который готов выкупить новый совладелец, составляет 53,144 млн руб.

АО «Нытва» — одно из старейших предприятий Западного Урала, основанное в 1756 году. Производит биметаллические ленты и полосы различного назначения со слоями из латуни, алюминия, меди и медно-никелевых сплавов, а также заготовки для монет и стальные ленты. Финансовая отчетность предприятия по итогам 2024 года пока не опубликована. В 2023 году выручка АО составила чуть больше 3 млрд руб., чистая прибыль — 13,591 млн руб. Основной пакет акций «Нытвы» прежде контролировали три кипрские компании. По 22,8% принадлежало Deraven Limited, Unicope Limited, а также Stemvelko Limited. Все они зарегистрированы в Никосии. Ранее многочисленные собеседники «Ъ-Прикамье» связывали эти компании со структурами «Мечела». В самой группе «Мечел» эту информацию опровергали. Еще 25% АО «Нытва» принадлежит ООО «РТ-Капитал», которое входит в ГК «Ростех».

В тексте обязательного предложения среди контактов неизвестного собственника указаны только номер телефона и адрес электронной почты — office@ruszvd.ru, а также информация о том, что это юридическое лицо — резидент РФ. По данным «СПАРК-Интерфакс», домен ruszvd был зарегистрирован в сентябре 2024 года за ООО «Энгельсский трубопрокатный завод» (ЭТЗ) и делегирован владельцу до 28 июля текущего года. ЭТЗ владеют ООО «Спецтехлизинг» (99,9% долей) и АО «Страховая компания „Баск“». Оно же является и единственным владельцем «Спецтехлизинга». При этом сама страховая компания по состоянию на второй квартал 2021 года была на 100% подконтрольна ПАО «Мечел».

Генеральный директор АО «Нытва» Дмитрий Бутенко ситуацию с изменением состава акционеров компании оперативно не прокомментировал, предложив направить письменный запрос.

Источник в промышленных кругах региона говорит, что конечный владелец контрольного пакета акций «Нытвы» не изменился. По его предположению, собственник вывел акции из-под контроля компаний, находящихся в юрисдикции недружественных государств. Предложение остальным акционерам, по его словам, новый совладелец обязан сделать на основании ФЗ «Об акционерных обществах».

Собеседник, знакомый с позицией ООО «РТ-Капитал», сообщил, что в обществе знают об обязательном предложении. ООО «РТ-Капитал» владеет акциями портфельно и рассматривает различные варианты, пояснил источник.

Как рассказал парт­нер юридической фирмы Intellect Роман Речкин, обязанность по прекращению контроля иностранных компаний над российскими возникает только когда последние признаны «экономически значимыми организациями». «Но в любом случае бизнес стремится исключать из числа акционеров российских организаций компании из „недружественных“ стран, поскольку сам факт наличия таких акционеров заметно усложняет его деятельность»,— отмечает эксперт. По его словам, законодательство устанавливает ограничения на сделки с долями таких организаций, на их сделки с недвижимостью и ценными бумагами, на заключение кредитных договоров и договоров займа, на выплату дивидендов и прочее. «Наличие в числе акционеров российских организаций компаний из „недружественных“ стран — это „головная боль“ руководства, постоянные неудобства и ограничения, от повышенного контроля государства, банков до нотариусов, которые, перестраховываясь, просто отказываются совершать любые нотариальные действия»,— считает господин Речкин.

Дмитрий Астахов