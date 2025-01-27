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Проект утилизации танкера «Волгонефть-239» завершат до конца января

Проект утилизации танкера «Волгонефть-239» планируют завершить до конца января 2025 года. Об этом сообщается в Telegram-канале Росморречфлота.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По словам главы ведомства Андрея Тарасенко, для обеспечения экологической безопасности танкер проходит процедуры вентиляции, дегазации, замывки и пропаривания. На глубине до 20 метров 20 водолазов исследуют затонувшие фрагменты танкеров «Волгонефть-239» и «Волгонефть-212».

Как отметил Андрей Тарасенко, специалисты проводят замеры остаточных толщин металла, чтобы оценить прочность корпуса и его несущую способность. Полученные данные помогут определить дальнейшие действия по подъему судна.

Танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239», перевозившие мазут, потерпели крушение в Керченском проливе во время шторма 15 декабря 2024 года. Одно судно разломилось, второе село на мель недалеко от порта Тамань. В результате аварии в акваторию Черного моря попали нефтепродукты.

Нурий Бзасежев

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