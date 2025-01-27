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В Ярославле возбудили дело из-за избиения у «Вернисажа»

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за нападения на местного жителя около ТЦ «Вернисаж». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По указанию прокуратуры дело возбудила полиция по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия). Сейчас устанавливаются причастные.

«Ъ-Ярославль» со ссылкой на соцсети сообщал, что 25 января на остановке группа подростков напала на местного жителя. Следователи также проводят проверку.

Алла Чижова

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