В Ярославле возбудили дело из-за избиения у «Вернисажа»

В Ярославле возбуждено уголовное дело из-за нападения на местного жителя около ТЦ «Вернисаж». Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

По указанию прокуратуры дело возбудила полиция по ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство, совершенное группой лиц с применением насилия). Сейчас устанавливаются причастные.

«Ъ-Ярославль» со ссылкой на соцсети сообщал, что 25 января на остановке группа подростков напала на местного жителя. Следователи также проводят проверку.

Алла Чижова