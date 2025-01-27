Нападение группы подростков на ярославца у ТЦ «Вернисаж» проверит СКР

В Ярославле следователи проводят проверку по информации о нападении трех подростков на местного жителя. Об этом сообщили в областном СУ СК России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: СК РФ по Ярославской области Фото: СК РФ по Ярославской области

Ранее в соцсетях появилась информация, что на остановке около ТЦ «Вернисаж» 25 января группа подростков напала на молодого человека, удары наносили, в том числе, ногами.

Указание провести проверку дал руководитель ярославского СК Александр Бессмельцев. Она проводится по ч. 1 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).

«Ход и результат проверочных мероприятий поставлены руководством регионального следственного управления на контроль»,— говорится в сообщении ведомства.

Алла Чижова