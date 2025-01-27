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Водитель Geely скончалась после столкновения с микроавтобусом под Выборгом

Смертельная авария произошла 27 января на 19-м километре автодороги «Зеленогорск — Приморск — Выборг». Там столкнулись микроавтобус и Geely MK Cross, за рулем которого находилась 68-летняя водитель, сообщает 47 news.

По предварительным данным, пенсионерка не справилась с управлением в условиях снегопада и выехала на встречную полосу. От удара легковой автомобиль сплющило, водитель китайской иномарки погибла на месте происшествия.

Пассажира микроавтобуса 1990 года рождения доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести. По факту случившегося ведется проверка.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что полиция задержала лихача на Mercedes, устроившего ночное ДТП на Дворцовом мосту. За рулем иномарки находился 43-летний бизнесмен из Пушкина. Пройти медицинское освидетельствование он категорически отказался.

Андрей Маркелов

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