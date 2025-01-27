Начало недели в Свердловской области будет теплым и снежным

На этой неделе в Свердловской области ожидается теплая погода, но в ее второй половине возможны кратковременные похолодания, сообщил telegram-канал «Погода в Екатеринбурге».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

С понедельника по среду в регионе будет преобладать циклоническая активность из-за двух частных циклонов, температура составит днем -5°..-10°. Во вторник и среду второй циклон принесет снегопады до 5-10 мм, на западе области выпадет до 15 мм осадков, а на юго-западе — до 15-20 мм. В тылу этого циклона усилится гребень антициклона, что вызовет похолодание в среду вечером — при этом западные районы области могут не почувствовать снижения температуры. В выходные дни ожидается возврат тепла с вероятностью оттепели благодаря теплому воздуху из передней части следующего циклона.

В Екатеринбурге в понедельник днем прогнозируется -5°..-7°, облачно с прояснениями, небольшой снег, ветер юго-западный, западный, 4-9 м/с, порывы до 11 м/с. Во вторник ночью ожидается -6°, днем -1°, ночью среды до -7°, днем -4°. В четверг ночью похолодает до -12°, днем до -9°, ночью пятницы температура опустится до -16°, днем до -6°. На выходных наметится потепление: 1 февраля ночью будет -6°, днем +1°, 2 февраля — ночью -1°, днем +1°.

Ирина Пичурина