На Крымском мосту усилили паспортный контроль

С 25 января 2025 года на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для туристов на железнодорожном и автомобильном транспорте. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Водителей и пассажиров просят заранее подготовить оригиналы документов, чтобы избежать заторов. Проезд по мосту разрешили только для легковых автомобилей и рейсовых автобусов.

Перед въездом все транспортные средства, водители и пассажиры проходят проверку на досмотровых пунктах. Как заявили в оперштабе, меры безопасности направлены на повышение контроля и предотвращение возможных угроз.

Анна Гречко