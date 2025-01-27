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На Крымском мосту усилили паспортный контроль

С 25 января 2025 года на Крымском мосту введен сплошной паспортный контроль для туристов на железнодорожном и автомобильном транспорте. Об этом сообщает оперативный штаб Кубани.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Водителей и пассажиров просят заранее подготовить оригиналы документов, чтобы избежать заторов. Проезд по мосту разрешили только для легковых автомобилей и рейсовых автобусов.

Перед въездом все транспортные средства, водители и пассажиры проходят проверку на досмотровых пунктах. Как заявили в оперштабе, меры безопасности направлены на повышение контроля и предотвращение возможных угроз.

Анна Гречко

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