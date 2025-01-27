Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Чувашии выделят почти 3 млн руб. на ремонт цифрового маммографа

Из резервного фонда Кабмина Чувашской Республики выделят почти 3 млн руб. на ремонт цифрового маммографа в Центральной городской больнице. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев.

По данным Минздрава республики, в октябре 2024 года у маммографа сломался рентгеновский излучатель, и оборудование перестало работать. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году. С того времени врачи выполнили более 182 тыс. снимков.

После завершения ремонта маммограф сможет обслуживать от 70 до 80 пациентов ежедневно.

Диана Соловьёва

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...