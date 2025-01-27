В Чувашии выделят почти 3 млн руб. на ремонт цифрового маммографа

Из резервного фонда Кабмина Чувашской Республики выделят почти 3 млн руб. на ремонт цифрового маммографа в Центральной городской больнице. Соответствующее распоряжение подписал глава Чувашии Олег Николаев.

По данным Минздрава республики, в октябре 2024 года у маммографа сломался рентгеновский излучатель, и оборудование перестало работать. Его ввели в эксплуатацию в 2020 году. С того времени врачи выполнили более 182 тыс. снимков.

После завершения ремонта маммограф сможет обслуживать от 70 до 80 пациентов ежедневно.

Диана Соловьёва