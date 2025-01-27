Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Президент Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург по случаю 81-летия со снятия блокады встретился с губернатором города Александром Бегловым. Господин Беглов показал главе государства макет нового мемориального комплекса.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба президента РФ Фото: пресс-служба президента РФ

«Губернатор, в частности, представил президенту проект будущего мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве. Комплекс представляет собой шесть аллей славы — в честь шести фронтов, участвовавших в сражениях за Ленинград»,— сообщила пресс-служба Кремля.

Как передает «РИА Новости», Александр Беглов на встречу с президентом взял с собой повесть «Ни дня без Победы» Алексея Кирносова. Владимир Путин в свою очередь сказал, что число бедных в Санкт-Петербурге снизилось на треть. Он добавил, что объем инвестиций в город за 2024 год составил 1,2 трлн руб.

Ранее Владимир Путин посетил мемориал «Невский пятачок», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Позже он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Сегодня президент также выступил с речью на концерте «Ленинградская победа», а также вручил юбилейные медали ветеранам.