Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Владимир Путин встретился с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым

Президент Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург по случаю 81-летия со снятия блокады встретился с губернатором города Александром Бегловым. Господин Беглов показал главе государства макет нового мемориального комплекса.

Фото: пресс-служба президента РФ

Фото: пресс-служба президента РФ

«Губернатор, в частности, представил президенту проект будущего мемориального комплекса на Пулковских высотах, посвященного Ленинградской битве. Комплекс представляет собой шесть аллей славы — в честь шести фронтов, участвовавших в сражениях за Ленинград»,— сообщила пресс-служба Кремля.

Как передает «РИА Новости», Александр Беглов на встречу с президентом взял с собой повесть «Ни дня без Победы» Алексея Кирносова. Владимир Путин в свою очередь сказал, что число бедных в Санкт-Петербурге снизилось на треть. Он добавил, что объем инвестиций в город за 2024 год составил 1,2 трлн руб.

Ранее Владимир Путин посетил мемориал «Невский пятачок», где возложил цветы к памятнику «Рубежный камень». Позже он возложил цветы к монументу «Мать-Родина» на Пискаревском мемориальном кладбище. Сегодня президент также выступил с речью на концерте «Ленинградская победа», а также вручил юбилейные медали ветеранам.

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...