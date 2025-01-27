Кубань вошла в тройку лидеров по продажам подержанных авто в 2024 году

Краснодарский край занял третье место среди российских регионов по продажам подержанных автомобилей в кредит. В 2024 году на Кубани доля китайских автомобилей возрастом до пяти лет достигла 33%, сообщает «РБК Краснодар» со ссылкой на пресс-службу «Авто.ру Бизнес».

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Лидерами по покупкам автомобилей с пробегом в кредит стали Татарстан, Москва и Московская область. Новые модели чаще всего приобретали в кредит также в Москве, Московской области, Татарстане и Санкт-Петербурге.

По данным «еКредит», в IV квартале 2024 года доля кредитных продаж автомобилей в России снизилась на 37% по сравнению с августом—октябрем. Однако по итогам года автокредитование оказалось в 1,5 раза выше, чем в 2023 году. Эксперты связывают снижение с высокой ключевой ставкой, ростом цен, ужесточением требований к заемщикам и повышением тарифов на утильсбор.

Для адаптации к изменениям рынка дилерам рекомендуют расширять сотрудничество с банками, выдающими автокредиты, чтобы сохранить объемы продаж в 2025 году.

Анна Гречко