ЦБ впервые с ноября опустил официальный курс доллара ниже 98 рублей

Банк России установил официальный курс доллара по отношению к рублю на 28 января 2025 года на уровне 97,13 руб./$ (-1,13 руб.). Это минимальное значение с 1 ноября 2024 года.

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ЦБ также установил официальный курс евро на 28 января на уровне 102,74 руб./€ (-0,44 руб.). Официальный курс юаня понижен на 0,12 руб., до 13,38 руб.

На международном валютном рынке Forex курс американской валюты поднялся до 98,09 руб./$ (+0,06%), европейской валюты — до 103,14 (+0,51%). Стоимость юаня в хоте торгов выросла до 13,54 руб. (+0,31%).

Подробнее — в материале «Ъ» «Валютный бонд попал под сокращение».