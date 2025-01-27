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Устроивших беспорядки в Сочи из-за отмены концерта Ивана Золо передали родителям

Подростков, задержанных за участие в беспорядках после отмены концерта блогера Ивана Золотого (Золо), передали их родителям. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника пресс-службы городского УВД Андрея Кошелева.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Видео с толпой возмущенных подростков появилось в соцсетях вечером 26 января. Как сообщили в региональном главке МВД, концерт отменили из-за поступившего сообщения о минировании площадки. Опасных предметов не обнаружили, однако полиция задержала 20 наиболее активных участников беспорядков.

Блогер Иван Золо стал известен благодаря публикации роликов и проведению онлайн-трансляций с популярными интернет-звездами. Его выступления включают танцы, караоке и юмористические зарисовки.

Нурий Бзасежев

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