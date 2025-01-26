В Сочи задержали 20 человек из-за беспорядков после отмены концерта Ивана Золо

В центре Сочи полиция задержала 20 человек из-за беспорядков у одной из концертных площадок, пишет «Ъ-Сочи» со ссылкой на городское УМВД.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару Фото: пресс-служба УМВД России по Краснодару

Недовольство зрителей вызвала отмена выступления блогера и музыканта Ивана Золотого (Золо). За час до начала мероприятия стало известно о его отмене из-за сообщения о минировании (после обследования здания информация не подтвердилась). Несколько сотен человек попытались силой попасть внутрь помещения, где планировался концерт. На видео с места происшествия видно, как подростки толпятся у входа, мусорят и кричат.

Лия Пацан