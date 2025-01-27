Татарстан присоединится к подготовке стратегии развития химотрасли до 2035 года

Республика Татарстан станет участником подготовки стратегии развития химической отрасли. Об этом сообщил раис Татарстана Рустам Минниханов на заседании совета директоров ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг».

«Мы активно подключимся к этой программе. <...> Это даст нам возможности получать преференции и ресурсы. В этой программе мы определим, что нужно для страны — таких позиций очень много», — рассказал господин Минниханов.

Стратегию до 2035 года должны разработать в России к осени. Одним из соавторов документа является Инжиниринговый химико-технологический центр в Томске. Директор компании Алексей Князев отметил, что в Татарстане развивается большое число проектов, и попросил помочь при анализе и прогнозировании развития химической промышленности.

Вклад химической отрасли в ВВП составляет около 6,4 трлн руб. К 2030 году планируют создать 317 новых производств. Выручка отрасли должна увеличиться на 6 трлн руб. В стратегии развития планируют обозначить дополнительные источники финансирования на новые проекты.

Диана Соловьёва