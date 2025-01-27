Минпросвещения повысит квалификацию учителей для нового пособия по истории

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) проведет повышение квалификации учителей для работы с новым учебным пособием по военной истории России. Презентация учебного пособия состоялась в агентстве ТАСС сегодня, 27 января. Книга предназначена для учеников, желающих расширить знания по школьному курсу истории, отметил господин Кравцов.

Пособие по военной истории России издано в трех книгах — для 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов. Первая книга охватывает период с древнейших времен до конца XVII века, вторая — с конца XVII до начала XX века, третья — период от Первой мировой войны до настоящего времени. Первое издание пособия вышло в 2016 году по поручению президента. По словам помощника президента Владимира Мединского, новое издание пособия «вышло на совершенно новое качество».

«Я его сам лично внимательно почитал, очень много интересного, очень красочно. И хорошие иллюстрации, хороший текст, чувствуется высокий уровень подготовки»,— сказал господин Кравцов, выступая на презентации пособия.

При создании пособия использовались документы, представленные в «Библиотеке военного историка» РВИО на Петровском переулке. Издание предназначено не только для школьников, но и для учащихся суворовских, нахимовских, кадетских училищ, кадетских классов.

Об изменениях в школьном курсе истории — в материале «Ъ» «Историческое единство отложили на год».

Полина Мотызлевская