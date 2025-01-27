Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Минпросвещения повысит квалификацию учителей для нового пособия по истории

Министр просвещения Сергей Кравцов сообщил, что ведомство совместно с Российским военно-историческим обществом (РВИО) проведет повышение квалификации учителей для работы с новым учебным пособием по военной истории России. Презентация учебного пособия состоялась в агентстве ТАСС сегодня, 27 января. Книга предназначена для учеников, желающих расширить знания по школьному курсу истории, отметил господин Кравцов.

Пособие по военной истории России издано в трех книгах — для 6-7-х, 8-9-х и 10-11-х классов. Первая книга охватывает период с древнейших времен до конца XVII века, вторая — с конца XVII до начала XX века, третья — период от Первой мировой войны до настоящего времени. Первое издание пособия вышло в 2016 году по поручению президента. По словам помощника президента Владимира Мединского, новое издание пособия «вышло на совершенно новое качество».

«Я его сам лично внимательно почитал, очень много интересного, очень красочно. И хорошие иллюстрации, хороший текст, чувствуется высокий уровень подготовки»,— сказал господин Кравцов, выступая на презентации пособия.

При создании пособия использовались документы, представленные в «Библиотеке военного историка» РВИО на Петровском переулке. Издание предназначено не только для школьников, но и для учащихся суворовских, нахимовских, кадетских училищ, кадетских классов.

Об изменениях в школьном курсе истории — в материале «Ъ» «Историческое единство отложили на год».

Полина Мотызлевская

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...