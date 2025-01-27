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В Оренбурге ввели режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными

В Оренбурге, Медногорске и Сорочинске ввели режим экстраординарной ситуации в сфере обращения с животными без владельцев. Соответствующие распоряжения регионального минсельхоза опубликованы на официальном сайте регионального правительства.

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Фото: Юрий Стрелец, Коммерсантъ

Режим экстраординарной ситуации также введен на территории ЗАТО Комаровский, в Переволоцком и Бузулукском районах. Действие введенного ранее режима продлевается в Соль-Илецке, Кувандыке, Бузулуке, Бугуруслане и Орске, а также в Акбулакском районе. Он будет действовать до окончания первого квартала 2025 года.

Новый порядок обращения с бездомными животными, разрешающий применение эвтаназии, депутаты законодательного собрания Оренбургской области утвердили в марте прошлого года. Закон вступил в силу 1 июля. Документ предусматривает, в частности, отлов животных без возврата их в места обитания. В случае введения режима экстраординарной ситуации отловленные особи сначала помещаются в пункты временного содержания, после чего подвергаются эвтаназии, если остаются невостребованными владельцами.

В декабре прошлого года председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль проверку по информации, что в Оренбурге не принимаются меры по отлову бродячих собак. Согласно данным ведомства, в СНТ «Сокол», «Степное» и «Пищевик» на протяжении длительного времени обитают агрессивные животные, которые нападают на местных жителей, в том числе на детей. Компетентные службы не принимают меры к устранению нарушений. В январе глава СК России поручил возбудить уголовное дело из-за нападения стаи собак на жительницу Орска

Андрей Сазонов

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