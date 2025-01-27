Снегоход с петербуржцами провалился в полынью на озере в Карелии

Вечером 25 января два петербуржца выехали с компанией на снегоходах на озеро Янисъярви, сообщили в Карельской поисково-спасательной службе. В районе места «Ворота» жители города на Неве провалились в полынью.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Май 2024 г. Россия, Санкт-Петербург Сотрудники СК на озере Янисъярви, где снегоход с петербуржцами провалился в полынью

Фото: СУ СК по Республике Карелия Май 2024 г. Россия, Санкт-Петербург Сотрудники СК на озере Янисъярви, где снегоход с петербуржцами провалился в полынью

Фото: СУ СК по Республике Карелия

Один из них успел выбраться на лед, тело второго искали спасатели. Они выехали на место утром 26 января. Найти погибшего удалось с помощью водолазов. На берег труп подняли около двух часов дня.

Следственный комитет Карелии возбудил уголовное дело по ч.1 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Сейчас выясняются все обстоятельства трагедии.

Ранее «Ъ-СПб» сообщал, что автомобиль, за рулем которого находился 42-летний водитель, провалился под лед противопожарного водоема, расположенного недалеко от Шумского сельского поселения.

Андрей Маркелов