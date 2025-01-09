Автомобиль с водителем провалился под лед в Ленобласти

Водолазы МЧС России 8 января извлекли из противопожарного водоема, расположенного недалеко от коттеджного поселка «Остров» Шумского сельского поселения, тело 42-летнего водителя, сообщает следственное управление СК России по Ленобласти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Автомобиль, провалившийся под лед вместе с водителем в Ленобласти

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ленобласти Автомобиль, провалившийся под лед вместе с водителем в Ленобласти

Фото: Пресс-служба СУ СК по Ленобласти

По факту случившегося проводится доследственная проверка. На теле погибшего не зафиксированы внешние признаки насильственной смерти. По предварительным данным, автомобилист выехал на лед, толщина которого составляла 10-15 см.

Катастрофа не заставила себя ждать. Предварительной причиной смерти водителя называют утопление в воде. Процессуальное решение примут по результатам проверки и судебно-медицинской экспертизы.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что на фоне перепада температур губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рекомендовал главам муниципалитетов запретить выход на лед водоемов.

Андрей Маркелов