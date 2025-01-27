В Татарстане предпринимателя подозревают в уклонении от налогов на 4,5 млн рублей

В Татарстане индивидуального предпринимателя подозревают в уклонении от уплаты налога на доходы физических лиц на сумму более 4,5 млн руб. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по республике.

По версии следствия, в 2022–2023 годы индивидуальный предприниматель внесла в налоговые декларации ложные сведения и уклонилась от уплаты НДФЛ на сумму более 4,5 млн руб. Основным видом деятельности женщины была организация общественного питания.

В ходе обыска в кафе, принадлежащем семье подозреваемой, выявлены грубые нарушения санитарных норм, нарушения противопожарной безопасности и миграционного законодательства. Часть сотрудников заведения проживала на верхних этажах здания кафе.

Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Диана Соловьёва