Средний размер потребительского кредита в Удмуртии снизился на 21% за полгода

В декабре 2024 года средний размер потребительского кредита в Удмуртии составил 126,3 тыс. руб., что на 21,1% меньше, чем полгода назад. Об этом сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ). По размеру кредита республика заняла 22-е место по стране.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Сокращение стало частью общей тенденции — средний размер выданных потребкредитов в России уменьшился до 140,2 тыс. руб., что является самым низким показателем с начала 2024 года. Снижение наблюдается уже шесть месяцев подряд: в сравнении с ноябрем общероссийский показатель упал на 1,6%, с январем — на 5,3%.

«Во многом такая динамика сокращения среднего размера потребкредита является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки (ПДН)»,— сказал директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Напомним, 16 тыс. потребительских кредитов выдали жителям Удмуртии в декабре 2024 года, что на 15,5% меньше, чем в ноябре того же года.