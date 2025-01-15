Выдача потребительских кредитов в Удмуртии за декабрь снизилась более чем на 15%

16 тыс. потребительских кредитов выдали жителям Удмуртии в декабре 2024 года, что на 15,5% меньше, чем месяцем ранее. Как сообщает Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в ноябре выдали 18,9 тыс. кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В НБКИ отметили, что падение темпов выдачи потребкредитов наблюдается с сентября. «В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования»,— добавили в бюро.

Напомним, в ноябре средний размер потребкредита в Удмуртии сократился на 20,4% по сравнению с октябрем. По этому показателю республика заняла 22-е место по стране.