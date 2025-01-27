Уренские коммунальщики создали рубрику «Испанский стыд» для должников за ЖКУ

Муниципальное предприятие «Уренские теплосети» опубликовало на своей странице «ВКонтакте» список должников, больше трех месяцев не плативших за услуги водоснабжения и водоотведения. Новую рубрику назвали «Испанский стыд».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

23 января коммунальщики выложили адреса и сумму задолженности жителей рабочего поселка Арья и деревни Большая Арья, 27 января в списке появились неплательщики из поселка Уста.

Местные жители спросили в комментариях, не является ли это разглашением персональных данных. Представители МУП ответили, что не указывают имена должников, поэтому закон такие публикации не нарушают.

«Проще вовремя платить за ЖКУ, чем тратить деньги на юриста и портить свои нервы. Судебная практика в этом вопросе, как правило, оказывается не на стороне истца»,— ответили аккаунт «Уренских теплосетей».

Публикация списка должников — вынужденная мера, отметили в МУП и пообещали, что работа будет продолжена.

«Всем идем навстречу: оформляем договоры рассрочки. Но просим и нас понять. Неплательщики значительно сокращают возможности организации по обновлению и поддержанию сетей и оборудования в исправном состоянии. Из-за должников страдают ответственные добросовестные абоненты»,— написали представители теплосетей.

Елена Ковалева