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ЦБ снизил территориальный коэффициент расчета стоимости ОСАГО для Казани

Банк России снизил территориальный коэффициент, по которому определяется стоимость полиса ОСАГО для Казани. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Татарстана.

Коэффициент снизился с 1,8 до 1,7. Понижать его на остальной территории Татарстана не планируется.

Средняя стоимость полиса в Казани ОСАГО в 2024 составила почти 11 тыс. руб.

Страховщики смогут воспользоваться новыми возможностями по определению цены ОСАГО с 27 января.

Дарья Сайфиева

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