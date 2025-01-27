ЦБ снизил территориальный коэффициент расчета стоимости ОСАГО для Казани
Банк России снизил территориальный коэффициент, по которому определяется стоимость полиса ОСАГО для Казани. Об этом сообщила пресс-служба Национального банка Татарстана.
Коэффициент снизился с 1,8 до 1,7. Понижать его на остальной территории Татарстана не планируется.
Средняя стоимость полиса в Казани ОСАГО в 2024 составила почти 11 тыс. руб.
Страховщики смогут воспользоваться новыми возможностями по определению цены ОСАГО с 27 января.