В Краснодаре будут судить напавшего на полицейского и его укрывателя

Прокуратура Западного административного округа Краснодара направила в Ленинский районный суд уголовное дело в отношении двух приезжих. Основной фигурант — 33-летний житель Башкортостана Марат Абдюшев — обвиняется в разбое, незаконном обороте оружия, хищении оружия с применением насилия и нападении на представителя власти. Его 36-летнему пособнику Артуру Басырову предъявлено укрывательстве особо тяжких преступлений, сообщает пресс-служба надзорного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, 24 октября 2024 года Марат Абдюшев и его знакомый искали наркотики на ул. Федора Лузана в Краснодаре. Их подозрительное поведение привлекло внимание патрульных полицейских. При проверке документов Абдюшев, находившийся в федеральном розыске, попытался скрыться.

Сотруднику полиции, погнавшемуся за обвиняемым, он нанес множественные удары, причинив средней тяжести вред здоровью. После произошедшего злоумышленник завладел служебным пистолетом с восемью патронами и мобильным телефоном пострадавшего.

В тот же день на ул. Тургенева Марат Абдюшев встретил местного жителя, которому рассказал о содеянном. Мужчина предоставил фигуранту убежище в своем доме в НСТ «Кубаночка».

Нурий Бзасежев