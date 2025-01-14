В Свердловской области выдача кредитов снизилась на 16% за месяц

В декабре 2024 года в Свердловской области было выдано 47,5 тыс. ед. потребительских кредитов, что на 16% меньше, чем за ноябрь (56,6 тыс. ед.). Как сообщили в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ), регион занял четвертое место среди субъектов РФ по количеству выданных потребкредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В декабре 2024 года в Свердловской области было выдано 47,5 тыс. ед. потребительских кредитов, что на 16% меньше, чем за ноябрь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ В декабре 2024 года в Свердловской области было выдано 47,5 тыс. ед. потребительских кредитов, что на 16% меньше, чем за ноябрь

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По итогам декабря, число потребительских кредитов, выданных в Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО), сократилось с 28,5 тыс. ед. до 23,1 тыс. ед. (-19%), в Тюменской области — с 20,7 тыс. ед. до 17,6 тыс. ед. (-15,6%).

Как отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков, снижение показателей по выдаче потребительских кредитов наблюдается в целом по России с сентября. «В последние месяцы стало очевидным, что жесткая денежно-кредитная политика регулятора привела к достаточно высоким темпам "охлаждения" рынка необеспеченного кредитования. В настоящее время банки предоставляют потребкредиты, прежде всего, тем заемщикам, Персональный кредитный рейтинг (ПКР) и показатель долговой нагрузки (ПДН) которых соответствует приемлемым значениям»,— добавил господин Волков.

По России в декабре 2024 года было выдано 1,42 млн ед., что меньше, чем за ноябрь на 16,9% (в ноябре — 1,71 млн ед.). Начиная с сентября, выдача потребкредитов к концу года сократилась на 57,5% (в августе 2024 года — 3,35 млн ед.). Объем выданных потребкредитов снизился в декабре на 18,2% — до 199,5 млрд руб. (в ноябре — 243,9 млрд руб.). По сравнению с сентябрем, снижение составило 64,5% (в августе — 561,9 млрд руб.).

Анастасия Таначева