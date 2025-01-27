За 2024 год в Татарстане на ЖД путях пострадало 16 человек

За 2024 год в Татарстане на железнодорожных путях получили травмы 16 человек. Всего же на ЖД путях Горьковской магистрали пострадало 118 человек, такой же показатель был и в 2023 году. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса Татарстана.

По данным ведомства, чаще всего люди получают травмы, когда переходят ЖД пути перед приближающимся составом поезда либо получают увечья от электротока.

Что касается соседних с Татарстаном регионов, то в Чувашии за 2024 год пострадали на ЖД путях 6 человек, а в Марий Эл — 1 человек.

Артём Дергунов