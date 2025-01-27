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Коммерсантъ FM
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В Москве почтили память жертв холокоста

Сегодня, 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялась памятная церемония, посвященная 80-летию освобождения лагеря Аушвиц (Освенцим). Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто, который находится на территории музея. Отдать дань памяти жертвам холокоста пришли общественные и государственные деятели, представители традиционных религиозных конфессий, главы дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованные в РФ.

Посол Израиля в России Симона Гальперин возлагает цветы к мемориалу в Еврейском музее

Посол Израиля в России Симона Гальперин возлагает цветы к мемориалу в Еврейском музее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Посол Израиля в России Симона Гальперин возлагает цветы к мемориалу в Еврейском музее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В этом году у нас особая дата: ровно 80 лет назад солдаты Красной армии освободили нацистский концлагерь Освенцим — самую большую "фабрику смерти" за всю человеческую историю,— рассказал собравшимся главный раввин России Берл Лазар.— С 1940 по начало 1945 года там было убито более 4 млн человек — мужчин, женщин и детей, без разбора. Большинство убитых были евреи». По его словам, сейчас практически не осталось тех, кто сам пережил трагедию холокоста. «Но мы — поколения их детей, их внуков и правнуков — будем всегда помнить и говорить об этом: говорить дома, в школах, на улице,— сказал Берл Лазар.— Будем уважать другие народы и делать все, чтобы жить с ними в мире. Но в то же время — продолжать борьбу с наследниками Гитлера. Не отступать, не опускать руки. Не давать покоя не только тем, кто замышляет устроить новый Холокост в XXI веке».

«На протяжении уже 20 лет во всем мире дата 27 января является Днем памяти жертв холокоста,— сказал президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.— Это не только отдельная дата для скорби, но и еще один повод для благодарности советским солдатам, освободившим Освенцим».

Завершилась церемония поминальной молитвой, которую прочитал главный раввин России Берл Лазар, и зажжением свечей. Свечи зажгли театральный режиссер Кама Гинкас, послы Германии Александр Ламбсдорф, США Линн Трейси, Израиля Симона Гальперин, Польши Кшиштоф Краевский, Великобритании Найджел Кейси.

Павел Коробов

Фотогалерея

80-летие со дня освобождения Освенцима

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Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Фото: Marvin Ibo Guengoer / BPA / Handout / Reuters

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Фото: Oded Balilty / AP

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме &lt;BR>«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме
«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Фото: 27, 2025 in Paris, France Thibault Camus / Pool / Reuters / Thibault Camus / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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Канцлер Германии Олаф Шольц в крематории Освенцима во время мероприятий, посвященных 80-й годовщине освобождения лагеря

Фото: Marvin Ibo Guengoer / BPA / Handout / Reuters

Британский король Карл III ставит свечу во время памятного мероприятия, посвященного освобождению Освенцима

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Бывшая заключенная Освенцима Мириам Циглер держит фотографию, на которой она запечатлена в день освобождения из лагеря смерти

Фото: Sean Kilpatrick / The Canadian Press / AP

Президент Польши Анджей Дуда (третий слева) в Освенциме

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

В мероприятиях в Освенциме приняли участие около 50 бывших узников немецких концлагерей

Фото: Czarek Sokolowski / AP

Возложение венков к стене смерти в Освенциме

Фото: Oded Balilty / AP

Делегация России приняла решение не участвовать в мероприятиях в Освенциме
«Теоретически мы бы могли там, конечно, появиться, но присутствовать на мероприятии, где никто не будет вспоминать о том, кто освобождал концлагерь Аушвиц, Европу, так-то нам ни к чему»,— сообщил посол России в Варшаве Сергей Андреев

Фото: Czarek Sokolowski / AP

В Освенцим приехали делегации из Германии, Австрии, Дании, Испании, Португалии, Ватикана, Израиля и других стран

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что правительство страны разрешило израильскому лидеру Биньямину Нетаньяху приехать на мероприятие, несмотря на выданный МУС ордер на его арест

Фото: Agencja Wyborcza.pl / Grzegorz Celejewski / Reuters

Биньямину Нетаньяху однако заявил, что не посетит Освенцим, а делегацию страны возглавит министр образования Йоав Киш

Фото: Aleksandra Szmigiel / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон около Парижского мемориала Холокоста

Фото: 27, 2025 in Paris, France Thibault Camus / Pool / Reuters / Thibault Camus / Pool / Reuters

Канцлер Германии Олаф Шольц (в первом ряду в центре) и члены его кабинета с табличкой «Мы помним» в Берлине

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Президент Греции Катерина Сакелларопулу возлагает венок к мемориалу Холокоста в Афинах

Фото: Louisa Gouliamaki / Reuters

Главный раввин России Берл Лазар в Еврейском музее в Москве на церемонии возложения цветов к памятнику, посвященному евреям-героям сопротивления в концлагерях и гетто в годы Второй мировой войны

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Посол Израиля в России Симона Гальперин в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Основатель группы «Ренова» Виктор Вексельберг в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

Слева направо: режиссер Кама Гинкас, послы ФРГ Александр Ламбсдорфф, Польши Кшиштоф Краевский, Израиля Симона Гальперин, США Линн Трейси и Великобритании Найджел Кейси в Еврейском музее

Фото: Коммерсантъ / Анатолий Жданов  /  купить фото

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