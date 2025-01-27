В Москве почтили память жертв холокоста

Сегодня, 27 января, в Международный день памяти жертв холокоста, в Еврейском музее и центре толерантности в Москве состоялась памятная церемония, посвященная 80-летию освобождения лагеря Аушвиц (Освенцим). Мероприятие началось с возложения цветов к памятнику героям сопротивления в нацистских лагерях и гетто, который находится на территории музея. Отдать дань памяти жертвам холокоста пришли общественные и государственные деятели, представители традиционных религиозных конфессий, главы дипломатических миссий иностранных государств, аккредитованные в РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Посол Израиля в России Симона Гальперин возлагает цветы к мемориалу в Еврейском музее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Посол Израиля в России Симона Гальперин возлагает цветы к мемориалу в Еврейском музее

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«В этом году у нас особая дата: ровно 80 лет назад солдаты Красной армии освободили нацистский концлагерь Освенцим — самую большую "фабрику смерти" за всю человеческую историю,— рассказал собравшимся главный раввин России Берл Лазар.— С 1940 по начало 1945 года там было убито более 4 млн человек — мужчин, женщин и детей, без разбора. Большинство убитых были евреи». По его словам, сейчас практически не осталось тех, кто сам пережил трагедию холокоста. «Но мы — поколения их детей, их внуков и правнуков — будем всегда помнить и говорить об этом: говорить дома, в школах, на улице,— сказал Берл Лазар.— Будем уважать другие народы и делать все, чтобы жить с ними в мире. Но в то же время — продолжать борьбу с наследниками Гитлера. Не отступать, не опускать руки. Не давать покоя не только тем, кто замышляет устроить новый Холокост в XXI веке».

«На протяжении уже 20 лет во всем мире дата 27 января является Днем памяти жертв холокоста,— сказал президент Федерации еврейских общин России Александр Борода.— Это не только отдельная дата для скорби, но и еще один повод для благодарности советским солдатам, освободившим Освенцим».

Завершилась церемония поминальной молитвой, которую прочитал главный раввин России Берл Лазар, и зажжением свечей. Свечи зажгли театральный режиссер Кама Гинкас, послы Германии Александр Ламбсдорф, США Линн Трейси, Израиля Симона Гальперин, Польши Кшиштоф Краевский, Великобритании Найджел Кейси.

Павел Коробов