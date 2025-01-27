Заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин на пресс-конференции рассказал, что принято решение о том, чтобы Анна Байчибаева продолжила работу в качестве директора международно-выставочного центра «Екатеринбург-Экспо».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Директор Екатеринбург-Экспо Анна Байчибаева сохранила свой пост

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Директор Екатеринбург-Экспо Анна Байчибаева сохранила свой пост

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Вопросы, которые озвучил Мисюра (глава Корпорации развития Среднего Урала (КРСУ) Андрей Мисюра. — «Ъ-Урал») на пресс-конференции мы внутри обсуждали. На сегодня КРСУ собирается создавать своего застройщика, чтобы он реализовывал работу и зарабатывал средства для окупаемости "Екатеринбург-Экспо"»,— прокомментировал господин Ионин.

Напомним, Анна Байчибаева возглавила «Екатеринбург-Экспо» 1 февраля 2024 года. Госпожа Байчибаева известна тем, что, работая в мэрии Екатеринбурга, готовила город к чемпионату мира по футболу 2018. После, в 2019 году, перешла на работу в правительство Свердловской области, где возглавляла дирекцию Международного фестиваля университетского спорта.

Анастасия Таначева