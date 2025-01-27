Здание общежития КНИТУ-КАИ не будут лишать статуса госохраны

Студенческое общежитие КНИТУ-КАИ в Казани, построенное в 1935–1937 гг., не будут снимать с государственной охраны. Об этом сообщила пресс-служба комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия.

Здание, расположенное на пересечении улиц Большой Красной и Япеева, также может получить статус исторически ценного градоформирующего объекта.

27 января студентов КНИТУ-КАИ, проживающих в общежитии, эвакуировали после сообщения о минировании.

Дарья Сайфиева