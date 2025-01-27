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В Казани эвакуировали общежитие КНИТУ-КАИ после сообщения о минировании

В Казани эвакуировали седьмое здание КНИТУ-КАИ на ул. Большая Красная, 55, после сообщения о минировании. Об этом рассказал ректор университета Тимур Алибаев в своем телеграм-канале.

На место прибыли оперативные службы.

«Службой безопасности университета приняты все меры по обеспечению безопасности и порядка на случай угрозы реального минирования», — заявил Тимур Алибаев.

Ректор КНИТУ-КАИ просит граждан сохранять спокойствие.

Диана Соловьёва

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