Бывший игрок сборной Бельгии задержан по подозрению в контрабанде кокаина

Полиция Брюсселя задержала 36-летнего Раджу Наингголана, полузащитника бельгийского клуба «Локерен-Темсе». Его подозревают в контрабанде кокаина из Южной Америки через порт Антверпена. Об этом сообщает газета Gazet van Antwerpen со ссылкой на прокуратуру.

«Расследование касается предполагаемых фактов ввоза кокаина... и его перераспределения в Бельгии. Мы можем подтвердить, что футболист был лишен свободы в рамках этого дела»,— рассказали в надзорном ведомстве. Полиция провела обыски по 30 адресам, включая квартиру спортсмена.

Наингголан перешел в «Локерен-Темсе» 22 января 2025 года. В клубе узнали о расследовании в отношении своего игрока из прессы. Представитель «Локерен-Темсе» рассказал, что Наинголлан пропустил сегодняшнюю утреннюю тренировку, но отказался давать другие комментарии, сославшись на презумпцию невиновности. В 2016 году один из деловых партнеров Наингголана был осужден за контрабанду наркотиков на частных самолетах для группировки «Хезболла» из Ливана.

Наингголан сыграл 30 матчей за сборную Бельгии, во время которых забил шесть голов. За свою клубную карьеру провел 571 игру. Он становился чемпионом Италии с «Интером» (2021) и чемпионом Бельгии с «Антверпеном» (2023).

По обвинению в контрабанде кокаина через тот же порт — Антверпена — прокуратура Нидерландов потребовала приговорить форварда клуба Российской премьер-лиги «Спартак» Квинси Промеса к девяти годам лишения свободы. 14 февраля суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам лишения свободы за контрабанду кокаина. Игрок не приезжал на судебные заседания по своим уголовным делам.

Подробности — в публикации «Ъ» «Красный попался на белом».