На благоустройство мемориала в Нефтекамске направят до 5 млн рублей

Администрация Нефтекамска на аукционе 3 февраля выберет подрядчика благоустройства мемориала «Вечный огонь» на Аллее памяти ВОВ, сообщается на сайте госзакупок. Начальная цена контракта определена в 5 млн руб., его профинансируют из средств городского бюджета.

Работы должны быть завершены до 1 мая 2025 года. Подрядчик должен заменить мраморные плиты в облицовке стен на гранитные, а также облицевать полированными гранитными плитами ступени и подступенники.

Майя Иванова