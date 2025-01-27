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Логистику между крупными вендорами Самары и Тольятти сделают беспилотной

Логистика между крупными вендорами и торговыми точками Самары и Тольятти станет полностью беспилотной. Это планируется сделать в экспериментальном режиме с февраля текущего года, сообщил губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев в интервью ТАСС.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Глава региона в интервью информагентству отметил, что в течение текущего года «Самарская область станет крупнейшим производителем беспилотников в стране по технологии полного цикла».

Кроме того, как рассказал Вячеслав Федорищев ТАСС, в Самаре планируется провести всероссийский чемпионат беспилотной авиации. Он состоится на стадионе «Солидарность Самара Арена». По словам губернатор Самарской области, фестиваль «будет очень зрелищным, и будет давать возможность командам со всей страны, соревнуясь, становиться лучше».

Георгий Портнов

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