Ущерб от вторжения ВСУ в Курскую область оценили в 750 млрд рублей

Власти Курской области оценивают ущерб от вторжения вооруженных сил Украины (ВСУ) в регион в 750 млрд руб. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на регионального врио министра восстановления и развития приграничья Алексея Карнаушко.

Чиновник уточнил, что боевые действия затронули 21% области, отметив, что обстановка остается «стабильно напряженной». По данным Минобороны на 17 января, российские войска освободили от ВСУ 800 кв. км курского приграничья (63,2%). Всего боевики заняли 1 268 кв. км.

Бывший губернатор Алексей Смирнов в середине ноября прошлого года заявил, что общие затраты на восстановление региона превысят 700 млрд руб. Основную часть средств планировалось направить на восстановление жилья.

Подробнее о последствиях вторжения ВСУ в Курскую область — в материале «Ъ-Черноземье».

Анастасия Колпачева