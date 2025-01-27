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В Бакале построят туристический комплекс за 1,6 млрд рублей

В Бакале (Саткинский район Челябинской области) началось строительство туристического комплекса «Легенда Урала». Сумма вложений в проект составит 1,6 млрд руб., сообщает инвестиционный блок центра «Мой бизнес».

Объект будет включать термальный бассейн, детский развлекательный центр, кемпинг, прогулочные дороги и автостоянку. В настоящий момент к месту будущего комплекса проведены инженерные сети. Также построен кемпинг.

Строительством занимается челябинское ООО «Синегорье». Реализация проекта началась в 2024 году. Его завершение запланировано на 2027-й.

ООО «Синегорье» зарегистрировано в Челябинске с 1996 года. Компания занимается деятельностью санаторно-курортных организаций. По данным «СПАРК-Интерфакс», владельцем «Синегорья» является Николай Чащухин, а руководителем — Игорь Кудряшов. Выручка компании за 2023 год составила более 41,7 млн руб., а чистая прибыль — 12,9 млн руб.

За последние пять лет основным крупным заказчиком, с которым ООО «Синегорье» заключило контракты на сумму более 177,7 млн руб., является министерство социальных отношений Челябинской области.

Ольга Воробьева

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