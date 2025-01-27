47 жителей Удмуртии заболели гриппом за неделю

47 жителей Удмуртии заболели гриппом на прошлой неделе. Как сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по республике, инфекцию зафиксировали в Вавожском, Сюмсинском, Увинском и Завьяловском районах, а также в Ижевске и Глазове.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Всего за тот же период ОРВИ заболели 10,2 тыс. жителей, что на 25% выше, чем неделей ранее. Самые высокие показатели заболеваемости — в Завьяловском и Малопургинском районах, в Ижевске и Можге. Более половины заболевших — дети до 14 лет.

В настоящее время частично приостановлен образовательный процесс в 35 классах 23 школ и в 28 группах 22 детских садов. Полностью закрыта одна школа и два детских сада в Сарапуле и Игринском районе.