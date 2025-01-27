В Госдуму внесли проект о наказании за несообщение о диверсии органам власти

В Госдуму внесен законопроект, устанавливающий ответственность за сокрытие информации о лице, готовящем или совершившем преступление диверсионной направленности. Сейчас законодательством предусмотрена такая ответственность только за несообщение о террористических преступлениях.

Изменения предлагается внести в ст. 205.6 УК РФ «Несообщение о преступлении». Она устанавливает ответственность за несообщение органам власти о подготовке или совершении теракта, захвата заложника, вооруженного мятежа, угона воздушного или водного транспорта и др. Проект предлагает добавить к текущему перечню составов статьи 281 (диверсия), 281.1 (содействие диверсионной деятельности), 281.2 (обучение в целях диверсионной деятельности) и 281.3 (организация диверсионного сообщества). Максимальная санкция по ст. 205.6 УК РФ в текущей редакции — лишение свободы на срок до года.

Проект внесен в Госдуму группой депутатов во главе с Василием Пискаревым и Дмитрием Вяткиным (оба — «Единая Россия»). В пояснительной записке необходимость поправок объясняется тем, что во время проведения военной операции на Украине число диверсионных атак на значимые объекта увеличилось, а также тем, что граждане «умалчивают факты склонения их к преступной деятельности». Кроме того, принятие закона позволит «обезопасить» объекты ТЭК и транспортной инфраструктуры от «попыток незаконного вмешательства и причинения ущерба», написал в Telegram-канале Василий Пискарев.

Полина Мотызлевская