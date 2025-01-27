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Нижегородские власти выпустили книгу о помощи горьковчан блокадному Ленинграду

Правительство Нижегородской области выпустило книгу «Я говорю с тобой из Ленинграда» о вкладе горьковчан в снятие блокады. Печатное издание представили в день 81-й годовщины освобождения города, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

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Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Фото: правительство Нижегородской области

Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Фото: правительство Нижегородской области

Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Фото: правительство Нижегородской области

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Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Фото: правительство Нижегородской области

Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Фото: правительство Нижегородской области

Книга «Я говорю с тобой из Ленинграда

Фото: правительство Нижегородской области

В основу книги легли истории из экспозиции одноименной выставки и воспоминания 31 жителя, пережившего блокаду.

Часть экземпляров власти передадут во все центральные и модельные библиотеки области. Также книга будет доступна в электронном виде на сайте областной Ленинской библиотеки.

Елена Ковалева

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