Нижегородские власти выпустили книгу о помощи горьковчан блокадному Ленинграду

Правительство Нижегородской области выпустило книгу «Я говорю с тобой из Ленинграда» о вкладе горьковчан в снятие блокады. Печатное издание представили в день 81-й годовщины освобождения города, сообщил губернатор Глеб Никитин в своем Telegram-канале.

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В основу книги легли истории из экспозиции одноименной выставки и воспоминания 31 жителя, пережившего блокаду.

Часть экземпляров власти передадут во все центральные и модельные библиотеки области. Также книга будет доступна в электронном виде на сайте областной Ленинской библиотеки.

Елена Ковалева