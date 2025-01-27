Нижегородские производители увеличили объем товарной аквакультуры на 18% за год

В 2024 году на территории Нижегородской области вырастили 668 т продукции товарной аквакультуры, сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. За год объем производства вырос на 104 т или 18%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ Фото: Михаил Огнев, Коммерсантъ

Министр лесного хозяйства Роман Воробьев рассказал, что за 2024 год в регионе произвели 381 т товарной рыбы и 287 т рыбопосадочного материала. Основу производства составляют карповые виды рыб (83%), на втором месте клариевый сом (17%).

Лидирует по объему производства рыбхоз «Полдеревский», вырастивший 177 т мальков и 102 т товарной рыбы. Рыбхоз «Велетьма» за год вырастил 83 т товарной рыбы.

В министерстве отметили, что из общего объема товарной рыбы 599 т или 90% произвели получатели субсидий из областного бюджета.

Галина Шамберина