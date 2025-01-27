«Здесь показаны работы, сделанные за 20 лет, а некоторые выставляются впервые»

Обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Буткевич рассказывает о персональном проекте художника-кинетиста.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено Галереей ARTSTORY Фото: Предоставлено Галереей ARTSTORY

В галерее Artstory стартовал персональный выставочный проект Владимира Мартиросова «Траектории ощущений». Мартиросов — скульптор и сценограф, работает он в жанре мобилей, то есть движущихся конструкций. Из дерева и металла, из бамбука и камней в качестве грузов-противовесов. Внимательный читатель наверняка помнит, что десять лет назад я был сокуратором проекта, которым открывалась галерея Artstory, «Время «Движения». Это был грандиозный проект к 60-летию группы пионеров кинетического движения в Советском Союзе. Логично, что через десять лет в пространстве в Старопименовском переулке снова показан художник-кинетист. И это так же юбилейная выставка — Владимиру 50 лет!

Я спросил Мартиросова, откуда это увлечение мобилями. «Насчет мобилей, так произошло с самого детства, что я как бы не учился рисовать, не учился писать маслом, я сразу стал делать объекты. Вначале они были не мобили, а просто деревянные конструкции. Постепенно я пришел от элементарного к более сложному. Думаю, что я скульптор, я все-таки работаю с формой»,— поделился Владимир.

По словам художника, его персоналки проходят регулярно, примерно раз в два-три года, и он постоянно участвует в групповых выставках. Нынешний проект юбилейный и ретроспективный: здесь показаны работы, сделанные за 20 лет творческой деятельности, а некоторые, напротив, выставляются впервые. Логика композиции построена по зонально-тематическому принципу. Это зона «сада», где расположились сказочные серии «Цветы» и «Насекомые». Это «парковая зона» с более крупными объектами. По традиции в коридоре галереи экспонируются, так сказать, «малые формы»: известные «фирменные» мартиросовские «Веера», а также серия «Облака», которая выставляется впервые. В одном из малых залов представлена некая мастерская — процесс создания объектов. В другом — новые настенные объекты, в которые активно вводится цвет, их Владимир Мартиросов делает вместе со своей супругой Анастасией Кислициной. Выставка продлится до 16 февраля.

Дмитрий Буткевич