Среди опрошенных жителей Казани каждый второй хотел бы проходить курсы повышения квалификации ежегодно, следует из данных опроса сервиса Superjob.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Каждый второй казанец готов повышать свою квалификацию каждый год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Каждый второй казанец готов повышать свою квалификацию каждый год

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Больше всего учиться готовы респонденты моложе 35 лет (26%). Проходить курсы два-три раза в год хотели бы 22% казанцев, категорически против высказались 26%.

Повышать свои профессиональные навыки несколько раз в год больше всего заинтересованы аналитики (49%), врачи (36%), дизайнеры (31%) и главные бухгалтеры (30%).

Казанцы считают июль самым лучшим месяцем, чтобы взять отпуск.

Дарья Сайфиева